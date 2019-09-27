Бегун из Гвинеи-Бисау помог атлету из Арубы завершить забег на ЧМ

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Браима Сункар Дабо из Гвинеи-Бисау помог финишировать представителю Арубы Джонатану Басби, которому стало плохо в квалификационном забеге на 5000 м на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

Спортсмен из Арубы почувствовал себя плохо во время забега из-за духоты и с трудом передвигался по дистанции. Басби вряд ли бы сумел финишировать самостоятельно, но в начале последнего круга представитель Гвинеи-Бисау взял его под руку, и спортсмены вместе финишировали под овации болельщиков. После финиша Басби без сил упал на беговую дорожку.