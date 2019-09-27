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ЧМ по легкой атлетике
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Бегун из Гвинеи-Бисау помог атлету из Арубы завершить забег на ЧМ

Спортсмен из Арубы почувствовал себя плохо во время забега
Джонатан Басби и Браима Сункар Дабо EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Джонатан Басби и Браима Сункар Дабо
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Браима Сункар Дабо из Гвинеи-Бисау помог финишировать представителю Арубы Джонатану Басби, которому стало плохо в квалификационном забеге на 5000 м на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

Спортсмен из Арубы почувствовал себя плохо во время забега из-за духоты и с трудом передвигался по дистанции. Басби вряд ли бы сумел финишировать самостоятельно, но в начале последнего круга представитель Гвинеи-Бисау взял его под руку, и спортсмены вместе финишировали под овации болельщиков. После финиша Басби без сил упал на беговую дорожку. 

Победу в забеге одержал спортсмен из Эфиопии Селемон Барега (13 минут 24,69 секунды). Результат Дабо составил 18 минут 10,87 секунды и стал его личным рекордом. Время, показанное Басби, засчитано не было, оба спортсмена являются единственными представителями своих стран на турнире.

Финал в этой дисциплине пройдет 30 сентября. Соревнования завершатся 6 октября.

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