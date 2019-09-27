ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене подтвердила, что не намерена менять спортивное гражданство в случае лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствия международному кодексу. Об этом она заявила журналистам в пятницу после выступления в квалификации на чемпионате мира в Дохе.

Перед стартом турнира Ласицкене заявила, что уедет тренироваться из России в случае отстранения РУСАДА. Подобное заявление рядом специалистов было воспринято как желание спортсменки сменить спортивное гражданство.

"Если наступит такой момент, то мы уедем тренироваться, подчеркиваю, тренироваться за границу, - сказала Ласицкене. - Менять паспорт я не собираюсь. Вполне возможно, что это понадобится, чтобы не пропускать вторую подряд Олимпиаду".

Спортсменка отметила, что в случае неблагоприятного развития событий точно не поедет тренироваться в США. "В Европу, но мы пока надеемся на лучшее", - отметила она.

В случае лишения соответствия РУСАДА, российские спортсмены рискуют быть не допущенными к международным стартам, включая Олимпийские игры. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории.