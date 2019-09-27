"Сочи-Автодром" готов проводить гоночные соревнования при любой погоде

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Трасса "Сочи-Автодрома" готова к тому, чтобы принимать соревнования при любой погоде, а решение о переносе гонок принимает Международная автомобильная федерация. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе АНО "Росгонки".

"Что касается "Сочи-Автодрома", то мы готовы к тому, чтобы принимать соревнования при любой погоде. Тем более, что сильные дожди в городе бывают достаточно часто, нам к ливням не привыкать. Решения же всегда остаются за руководителями гонки из Международной автомобильной федерации", - привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Росгонки" Алексея Титова.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Сочи, в дни проведения этапа Гран-при в Сочи на территории курорта синоптиками прогнозировались смерчи и ливни с градом.

"С вечера 27 сентября, а также в течение суток 28 сентября на территории курорта ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках возможен резкий подъем уровня воды, на отдельных водотоках - с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема. Утром и днем 28 сентября на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

По словам Титова, в случае очень сильного ливня руководители гонок из Международной автомобильной федерации могут отложить или приостановить заезды. "Нужно отметить, что заезды на мокрой трассе обычно получаются достаточно зрелищными. При этом "Формула-1" очень серьезно относится к безопасности соревнований. И конечно, в случае начала очень сильного ливня, начало заездов может быть отложено или же они могут быть приостановлены", - сказал он.

Этап чемпионата мира "Формулы-1" в Сочи завершится 29 сентября.