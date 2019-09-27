Сорокин и Федоров не сумели пробиться в финал ЧМ по легкой атлетике в тройном прыжке

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Россияне Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира по легкой атлетике в тройном прыжке. Соревнования проходят в Дохе.

Сорокин показал 14-й результат (16,86 м), Федоров - 18-й (16,71 м). В финал квалифицировались 12 лучших спортсменов, результат представителя Турции Неджати Эра, занявшего 12-е место, составил 16,87 м (Сорокин уступил ему 1 см). В группе В, в которой соревновался Сорокин, ни один спортсмен не сумел выполнить квалификационный норматив (17,00 м), в группе А два спортсмена показали результаты выше установленной квалификационной отметки.

Сорокин является победителем командного чемпионата России (2014) и чемпионата России в помещении (2015). Федоров занял третье место на чемпионате Европы (2014) и чемпионате Европы в помещении (2013), также является четырехкратным победителем командного чемпионата Европы и серебряным призером Универсиады в Казани (2013).

Финал в данном виде программы состоится 29 сентября. Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.