Легкоатлетка Ласицкене заявила, что привыкнуть к нейтральному статусу невозможно

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не может привыкнуть к тому, что на международных турнирах ей приходится выступать в нейтральном статусе. Об этом она заявила журналистам в пятницу после квалификации на чемпионате мира в Дохе.

К участию в чемпионате мира в Дохе допущены 30 российских легкоатлетов, которые по причине дисквалификации национальной федерации выступают в нейтральном статусе. Для Ласицкене этот чемпионат мира стал уже вторым, который она проводит без флага России - в 2017 году в Лондоне она также победила в нейтральном статусе.

"Привыкнуть к этому невозможно, - сказала Ласицкене. - Все переживают и нервничают, потому что это неприятно, хочется выступать в другой форме, не хочется видеть напротив своей фамилии IAAF [Международная ассоциация легкоатлетических федераций]".

"Я вообще не понимаю, почему рядом с фамилией написано IAAF, а не ANA (Authorised Neutral Athletes - "авторизованные нейтральные атлеты"). Мы же не сборная IAAF, странно это", - добавила она.

Финал женских прыжков в высоту пройдет 30 сентября. Чемпионат мира продлится до 6 октября.