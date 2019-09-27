ТАСС, 27 сентября. Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко переизбран в совет директоров Международной федерации тенниса (ITF). Об этом сообщает пресс-служба ITF.

Выборы в совет директоров ITF прошли в пятницу на генеральной ассамблее организации в Лиссабоне.

Помимо Селиваненко, в совет директоров ITF вошли Катрина Адамс (США), Карлос Браво (Коста-Рика), Мартин Корри (Великобритания), Бернар Джудичелли (Франция), Джек Грэм (Канада), Нао Каватэй (Япония), Анил Ханна (Индия), Ульрих Клаус (Германия), Сальма Муэли-Гизани (Тунис), Камило Перес Лопес Морейра (Парагвай), Рене Стаммбах (Швейцария), Стефан Цветков (Болгария) и Булат Утемуратов (Казахстан).

Селиваненко вошел в совет директоров ITF 26 сентября 2015 года. Также в пятницу на пост президента ITF был переизбран американец Дэвид Хаггерти, этот пост он занимает с 2015 года.