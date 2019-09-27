Ласицкене пожаловалась на плохой запах и качество питания в отеле на ЧМ в Дохе

Ранее сборная Норвегии по причине антисанитарии отказалась от проживания в отеле, где остановились российские легкоатлеты, и переехала в другую гостиницу.

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене пожаловалась на плохой запах и качество питания в отеле, где остановились российские спортсмены во время чемпионата мира по легкой атлетике. Об этом она рассказала журналистам в пятницу после квалификации на турнире в Дохе.

"Странно жить в отеле, когда из кондиционера такой запах, словно рядом с тобой курят три-четыре человека, - сказала Ласицкене. - Видимо, фильтры кондиционера настолько грязные, что оттуда и идет такой запах. Так что его мы не включаем. Странный отель, шторы такие грязные, что страшно на них смотреть".

"Я не капризная, бывало и хуже. Есть кровать, туалет с ванной, но эти запахи и запутанные коридоры... Позавчера мы свой номер искали полтора часа. А еще номер пришлось менять", - отметила она.

Не лучшего качества, по словам спортсменки, и качество еды в отеле. "Еда невкусная, у нее даже вкуса нет. Я попробовала картошку, так она очень странная, словно с землей, - рассказала Ласицкене. - И еще в столовой очень холодно, все дует, поэтому я хожу туда в костюме".

Финал женских прыжков в высоту пройдет 30 сентября. Чемпионат мира продлится до 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.