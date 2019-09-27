Сборная Норвегии по легкой атлетике не подтверждает факт отравления спортсменов на ЧМ

ДОХА, 27 сентября. /ТАСС/. Сборная Норвегии по легкой атлетике не подтверждает факт отравления спортсменов на чемпионате мира в Дохе. Как сообщил ТАСС официальный представитель команды, все легкоатлеты здоровы.

Норвежская команда по причине плохих условий отказалась от проживания в отеле, где также остановились российские легкоатлеты. Источник ТАСС и двукратная чемпионка мира в беге на 200 м голландка Дафне Схипперс сообщали, что несколько норвежских спортсменов столкнулись с пищевым отравлением.

"В команде отравившихся нет", - сообщил представитель норвежской команды.

Капитан сборной Норвегии Эрленд Шлоквик проинформировал ТАСС, что причиной переезда команды стала антисанитария. "Мы переехали в другой отель. Номера были плохого качества, гигиена и воздух не подходили спортсменам", - сказал он.

На плохое качество еды и грязь в номерах ранее пожаловалась двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

В пятницу, в первый день чемпионата мира, все заявленные на соревнования норвежские спортсмены вышли на старт. Чемпионат мира продлится до 6 октября.