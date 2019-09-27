Клуб НХЛ "Виннипег" подписал контракт с форвардом Лайне

ТАСС, 27 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" подписал новый контракт с финским форвардом Патриком Лайне. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Контракт с 21-летним форвардом рассчитан на два года. По информации журналиста телеканала TSN Даррена Дрегера, за два года Лайне получит $13,5 млн.

Лайне был выбран "Виннипегом" на драфте НХЛ под вторым общим вторым номером в 2016 году, он подписал контракт новичка с клубом на три года. В прошлом сезоне финский форвард провел 82 матча в регулярном чемпионате, набрав 50 (30 шайб + 20 результативных передач) очков, в плей-офф на его счету 4 (3+1) очка в шести матчах. Всего в НХЛ Лайне провел 237 матчей, набрав 184 (110+74) очков.

За сборную Финляндии Лайне провел 13 матчей, набрав 12 (7+5) очков, завоевав серебро чемпионата мира в 2016 году.