Кенийка Чепнгетич стала победительницей женского марафона на ЧМ по легкой атлетике

ДОХА, 28 сентября. /ТАСС/. Кенийская бегунья Рут Чепнгетич выиграла золотую медаль в женском марафоне на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 32 минуты 43 секунды. Второй к финишу пришла представительница Бахрейна Роуз Челимо, которая показала результат 2 часа 33 минуты 46 секунд. Замкнула тройку призеров Хелалиа Йоханнес (2:34.15) из Намибии.

Россиянка Сардана Трофимова, выступающая в нейтральном статусе, финишировала на 22-м месте. Спортсменка пробежала дистанцию за 2 часа 52 минуты 46 секунд. Трофимова трижды выигрывала чемпионат России (2015, 2018, 2019) и дважды - Московский марафон (2017, 2018). Свое лучшее время она показала в 2015 году во Франкфурте (Германия) - 2 часа 24 минуты 38 секунд.

Медали в женском марафоне стали первыми, которые были разыграны на чемпионате мира в Дохе. Из-за жары на ночь перенесли старты марафонов и спортивной ходьбы. В этих дисциплинах спортсмены соревнуются за пределами основной арены чемпионата мира, которая оборудована системой кондиционирования.

Мировое первенство в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.