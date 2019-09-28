Боец ММА Мирзаев не помнит, что проиграл нокаутом в поединке против Шахбулатова

ТАСС, 28 сентября. Российский боец смешанного стиля (MMA) Расул Мирзаев не помнит, что в поединке против соотечественника Шамиля Шахбулатова проиграл нокаутом. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Поединок между Мирзаевым и Шахбулатовым состоялся 27 сентября в Москве в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA). Мирзаев проиграл сопернику нокаутом в первом раунде.

"Расул [Мирзаев] не помнит, что был нокаут. Так бывает, когда пропускаешь удар, который не видишь", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, Мирзаев не получил серьезных травм. На счету 33-летнего спортсмена теперь 18 побед и два поражения в ММА, он впервые проиграл нокаутом. В активе 28-летнего Шахбулатова 10 побед и два поражения.