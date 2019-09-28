Тренер сборной Чувашии по легкой атлетике не видел заявления Гануса об интервью в L'Equipe

ТАСС, 28 сентября. Высказывания гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о неверном переводе его слов про переливание крови спортсменам в интервью французскому изданию L'Equipe не были известны главному тренеру по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашии имени А. Игнатьева Николаю Панфилову. Об этом специалист сообщил ТАСС в субботу.

Ганус после выхода интервью заявил, что французское издание допустило ошибку, приписав ему формулировки, которые он не произносил. Гендиректор РУСАДА уточнил, что не говорил о переливании крови спортсменам Чувашии. При этом Ганус убежден, что Панфилов не мог не знать об этих фактах.

"Я не слышал, что он говорил о неверном переводе слов. Вышла от его имени статья, в которой Ганус обвиняет [спортсменов]. Из этой статьи я только все и знаю", - сказал Панфилов.

Тренер добавил, что заявления, которые были в интервью, голословны. "Это очень некрасиво", - уточнил он.

По данным документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы коллективное исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью Гануса французскому изданию. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.

В четверг стало известно о том, что гендиректор РУСАДА после поступивших в его адрес исков проинформирует Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о попытках системного давления на него. Ганус сообщил в открытом письме, которое оказалось в распоряжении ТАСС, что Панфилов пытался дискредитировать его.