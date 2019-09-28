{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайба Тарасенко помогла "Сент-Луису" обыграть "Вашингтон" в предсезонном матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
Владимир Тарасенко AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 28 сентября. "Сент-Луис" дома одержал победу над "Вашингтоном" со счетом 4:3 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард хозяев Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой.

Россиянин отличился на 22-й минуте матча. Также шайбы в составе победителей забросили Джейден Шварц (16-я минута), Брэйден Шенн (22) и Тайлер Бозак (34). У проигравших голами отметились Трэвис Бойд (4), Карл Хагелин (11) и Чендлер Стивенсон (46). В эпизоде с заброшенной шайбой Бойда результативную передачу отдал российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов.

"Сент-Луис" в сезоне-2018/19 впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, в финальной серии до четырех побед переиграв "Бостон" (4-3). В составе команды выступают два российских нападающих - Иван Барбашев и Тарасенко.

В другом матче дня "Торонто" на выезде в серии буллитов победил "Детройт" со счетом 4:3. Российский нападающий Евгений Свечников забросил шайбу и отдал результативную передачу. В серии буллитов форвард свою попытку реализовать не смог.

Лига чемпионов
В Петербурге запустят шаттлы и сделают бесплатным транспорт для зрителей финала ЛЧ
24 сентября УЕФА объявил, что финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге
Читать полностью