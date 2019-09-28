Шайба Тарасенко помогла "Сент-Луису" обыграть "Вашингтон" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 28 сентября. "Сент-Луис" дома одержал победу над "Вашингтоном" со счетом 4:3 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард хозяев Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой.

Россиянин отличился на 22-й минуте матча. Также шайбы в составе победителей забросили Джейден Шварц (16-я минута), Брэйден Шенн (22) и Тайлер Бозак (34). У проигравших голами отметились Трэвис Бойд (4), Карл Хагелин (11) и Чендлер Стивенсон (46). В эпизоде с заброшенной шайбой Бойда результативную передачу отдал российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов.

"Сент-Луис" в сезоне-2018/19 впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, в финальной серии до четырех побед переиграв "Бостон" (4-3). В составе команды выступают два российских нападающих - Иван Барбашев и Тарасенко.

В другом матче дня "Торонто" на выезде в серии буллитов победил "Детройт" со счетом 4:3. Российский нападающий Евгений Свечников забросил шайбу и отдал результативную передачу. В серии буллитов форвард свою попытку реализовать не смог.