Глава "Формулы-1": новые этапы должны добавлять чемпионату что-то особенное

СОЧИ, 28 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Ионов/. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" при выборе новых этапов обращает внимание на то, что особенного может добавить серии тот или иной город. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри.

В сезоне 2020 года календарь "Формулы-1" впервые в истории будет состоять из 22 этапов.

"Мы и фанаты воодушевлены этим (увеличением количества этапов - прим. ТАСС). Мы всегда говорили, что наш основной приоритет - качество, а не количество, - сказал Кэри. - Мы хотим быть уверены, что каждая гонка в календаре, будь их 21 или 22, приносит удовольствие всем. Нам важно, чтобы локация Гран-при отлично подходила как для гонки, так и для болельщиков".

"Мы сказали, что хотим иметь в календаре города и страны, которые любят "Формулу-1", - продолжил глава чемпионата. - Каждую гонку мы оцениваем по определенным критериям. Мы хотим быть уверены, что каждая новая гонка в календаре добавит чемпионату что-то особенное".

В следующем сезоне в календаре дебютирует Гран-при Вьетнама, а этап в Нидерландах пройдет впервые с 1985 года. "Азия - очень важный рынок для нас, в Нидерланды мы возвращаемся спустя много лет, эта наша история, а история очень важна для "Формулы-1", - отметил Кэри. - Мне приятен энтузиазм болельщиков перед этим Гран-при. Несмотря на то что до первой гонки еще полгода, все билеты уже проданы".