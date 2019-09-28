Американский баскетболист Харден намерен выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио

ТАСС, 28 сентября. Атакующий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" американец Джеймс Харден сообщил, что нацелен выступить на Олимпийских играх 2020 года в Японии. Слова спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Clutch Points.

"Выступление на Олимпиаде - это одна из моих целей", - сказал 30-летний Харден.

Харден выступает за "Хьюстон" с 2012 года. Он признавался самым ценным игроком НБА (2018), принимал участие в Матче всех звезд НБА (2013-2019). В составе сборной США он становился олимпийским чемпионом (2012) и чемпионом мира (2014).

На прошедшем Кубке мира в Китае сборная США заняла седьмое место, установив антирекорд выступлений на мировых первенствах.

Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.