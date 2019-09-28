Аргентинские регбисты победили команду Тонга в матче Кубка мира

ТАСС, 28 сентября. Мужская сборная Аргентины по регби одержала победу над командой Тонга со счетом 28:12 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в Хигасиосаке (префектура Осака).

Аргентинец Хулиан Монтойя совершил три попытки (15 очков), его соотечественник Бенджамин Урдапиллета совершил четыре реализации (8 очков), еще одну попытку совершил Сантьяго Каррерас (5 очков). В составе команды Тонга 10 очков набрал Телуса Вейну (две попытки), два очка на счету Сонатана Такулуи.

Сборная Аргентины набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда Тонга очков не набрала. В турнирной таблице сборная Аргентины идет на втором месте, набрав шесть очков, команда Тонга не сумела набрать ни одного очка.

Сборные Аргентины и Тонга выступают в группе С. Обе команды проиграли первые матчи на турнире. Сборная Аргентины уступила команде Франции (21:23), команда Тонга оказалась слабее сборной Англии (3:35). Следующий матч группы пройдет между командами Франции и США, встреча состоится 2 октября.

Сборная Тонга ни разу не выходила в плей-офф Кубка мира. Лучшим результатом команды Аргентины является третье место на турнире 2007 года.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.