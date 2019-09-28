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Автогонки

Гонщик "Формулы-2" Корреа переведен в больницу в Лондоне для проведения операции на ноге

Американец пострадал после столкновения с Антуаном Юбером, который впоследствии скончался в результате полученных травм

ТАСС, 28 сентября. Американский гонщик "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа из команды Sauber Junior Team будет переведен в лондонскую больницу для проведения ортопедической операции. Об этом в субботу сообщила пресс-служба "Формулы-2".

31 августа пилот команды BWT Arden Антуан Юбер во время гонки девятого этапа в Бельгии потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним Корреа не успел среагировать и на полной скорости въехал в машину Юбера. В результате аварии болид француза разлетелся на две части, а машина Корреа перевернулась. На место происшествия незамедлительно выехали бригады скорой медицинской помощи, гонщики были доставлены в медицинский центр, Юбер скончался от полученных травм.

Отмечается, что на данный момент 20-летний пилот находится в сознании, его легкие восстановились быстрее предполагаемого срока. Ему предстоит операция на правой ноге, которая продлится более 10 часов. Также отмечается, что врачи во время операции оценят характер полученных повреждений, а также попробуют восстановить нижнюю часть правой ноги.

В нынешнем сезоне Корреа в общем зачете "Формулы-2" занимает 13-е место, имея в активе 36 очков. Он становился вторым во второй гонке на этапе в Баку и во второй гонке на этапе во Франции.

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