Чемпион "Формулы-3" Шварцман заявил, что испытывал давление на этапе в Сочи

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман заявил, что испытывал давление на этапе Гран-при "Формулы-3" в Сочи. Об этом Шварцман сказал журналистам после первой гонки.

20-летний россиянин досрочно стал победителем серии автогонок в классе машин "Формула-3". В первой гонке этапа в Сочи россиянин занял второе место и набрал 22 балла, четыре из которых достались ему за победу в квалификации. Шварцман стал недосягаем для соперников в общем зачете. Вторая гонка пройдет в воскресенье.

"Я горжусь нашим достижением. Спасибо команде, было большое давление на меня здесь, в Сочи, последние две ночи я почти не спал. Спасибо огромное нашим болельщикам, поддержка - это самое главное для гонщиков", - сказал Шварцман.

"Я хотел выиграть чемпионат на родине, это оказывало дополнительное давление на меня. Но это не было чем-то сложным для меня. Когда началась гонка, я уже был спокоен и даже расслаблен", - добавил гонщик.

Шварцман, который является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing и академии команды "Формулы-1" "Феррари", в нынешнем сезоне спортсмен одержал три победы на этапах "Формулы-3", а также четыре раза становился вторым, дважды - третьим.

В 2018 году Шварцман выступал в европейской "Формуле-3" в составе Prema. Он занял третье место по итогам чемпионата и был признан лучшим новичком серии. С 2019 года европейская "Формула-3" объединилась с серией GP3, обновленный чемпионат получил название международная "Формула-3". Чемпионом GP3 в 2013 году стал россиянин Даниил Квят, после чего получил приглашение в команду "Формулы-1" "Торо Россо".