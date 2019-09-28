Панов: потеря футболиста "Зенита" Азмуна равносильна отсутствию Миранчуков в "Локомотиве"

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Потеря нападающего Сердара Азмуна ощутима для петербургского "Зенита" в той же степени, как отсутствие полузащитников Алексея и Антона Миранчуков для московского "Локомотива". Таким мнением с ТАСС перед очной встречей команд поделился бывший нападающий "Зенита" Александр Панов.

"Локомотив" в субботу дома сыграет с "Зенитом" в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

"Трудно выделить фаворита, команды равны, - сказал Панов. - Наверное, минимальное преимущество имеет "Локомотив", так как он играет дома. Я думаю, что составы будут боевыми, нас ждет интересная контратакующая игра со стороны обеих команд, и результативная ничья".

Алексей Миранчук продолжает восстановление после травмы, полученной в игре против "Ростова" (1:2) 31 августа, его брат Антон восстанавливается после перенесенной операции на стопе, футболист был заменен в матче с немецким "Байером" (2:1) в Лиге чемпионов. В том же турнире Азмун получил повреждение во время встречи против французского "Лиона" (1:1).

"Конечно, братья Миранчуки - это лидеры команды, вносящие большой вклад в игру "Локомотива". Но тем не менее у железнодорожников опытная команда, Юрий Павлович [Семин] (главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС) не первый год играет в РПЛ, поэтому у него наверняка есть альтернативные варианты и продуманы ходы, чтобы заменить ключевых футболистов другими игроками. А вот "Зенит" очень зависим от игры Азмуна, в паре с [Артемом] Дзюбой они очень гармонично выглядят. Я бы сказал, что потеря Сердара равносильна отсутствию Миранчуков", - отметил Панов.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в восьми играх национального первенства, забив три мяча и отдав одну голевую передачу, Антон в том же количестве матчей забил на один гол меньше и дважды был автором голевого паса. Азмун сыграл в девяти встречах и забил два гола. После десяти матчей "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка, "Локомотив" занимает пятое место, имея в активе 20 набранных баллов.