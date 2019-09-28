Борис Ротенберг считает, что Шварцман готов перейти в "Формулу-2"

Шварцман досрочно стал победителем серии автогонок в классе машин "Формула-3". В первой гонке этапа в Сочи россиянин занял второе место и стал недосягаем для соперников в общем зачете.

"Мы гордимся победой Роберта в "Формуле-3". Нам очень приятно, что участник программы SMP Racing добился таких выдающихся успехов. Особенно ценно, что одержал он ее на российской трассе перед домашними трибунами "Сочи-Автодрома". Мы считаем, что Шварцман готов перейти на следующую ступень своей карьеры - в "Формулу-2", и уверены, что наш пилот справится с новым вызовом и будет достойно представлять Россию и в дальнейшем", - сказал Ротенберг.

Шварцман, который является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing и академии команды "Формулы-1" "Феррари", в нынешнем сезоне одержал три победы на этапах "Формулы-3", четыре раза становился вторым, дважды - третьим.

В 2018 году Шварцман выступал в европейской "Формуле-3" в составе Prema. Он занял третье место по итогам чемпионата и был признан лучшим новичком серии. С 2019 года европейская "Формула-3" объединилась с серией GP3, обновленный чемпионат получил название международная "Формула-3". Чемпионом GP3 в 2013 году стал россиянин Даниил Квят, после чего получил приглашение в команду "Формулы-1" "Торо Россо".