Вильнёв: титул в "Формуле-3" придаст уверенности российскому гонщику Шварцману

СОЧИ, 28 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гонщик Роберт Шварцман обладает огромным потенциалом, победа в чемпионате "Формулы-3" придаст ему уверенности. Такое мнение ТАСС высказал чемпион "Формулы-1" 1997 года Жак Вильнёв.

В субботу Шварцман финишировал вторым в первой гонке заключительного этапа, который проходит в Сочи. 20-летний россиянин стал недосягаем для преследователей в личном зачете и оформил победу в чемпионате.

"Это только начало большого пути. Победа в "Формуле-3" - это хорошая психологическая подготовка перед "Формулой-1", - сказал Вильнёв. - Этот успех говорит, что у Роберта есть большой потенциал. Но теперь все зависит только от него, от его головы и дальнейшей работы".

Шварцман, который является членом программы развития российского автоспорта SMP Racing и академии команды "Формулы-1" "Феррари", в нынешнем сезоне одержал три победы на этапах "Формулы-3", а также четыре раза становился вторым, дважды - третьим.

В 2018 году Шварцман выступал в европейской "Формуле-3" в составе Prema. Он занял третье место по итогам чемпионата и был признан лучшим новичком серии. С 2019 года европейская "Формула-3" объединилась с серией GP3, обновленный чемпионат получил название международная "Формула-3". Чемпионом GP3 в 2013 году стал россиянин Даниил Квят, после чего получил приглашение в команду "Формулы-1" "Торо Россо".