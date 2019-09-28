Легкоатлетическая сборная Норвегии потребовала у отеля ЧМ вернуть деньги за проживание

ДОХА, 28 сентября. /ТАСС/. Сборная Норвегии по легкой атлетике добивается возвращения денег за проживание в официальном отеле чемпионата мира в Дохе, поскольку качество предоставляемых услуг вынудило ее переселиться в другой отель. Об этом ТАСС сообщил тимлидер сборной Норвегии Эрленд Шлоквик.

В пятницу стало известно, что норвежские спортсмены покинули отель Ezdan по причине антисанитарии. На плохое качество еды и грязь в номерах пожаловалась двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Российские спортсмены также остановились в отеле Ezdan, однако менять гостиницу в их планы не входит.

"Могу подтвердить, что среди спортсменов отравившихся нет, - сказал Шлоквик. - Что касается возврата денег, то по этому вопросу у нас вчера была встреча. Ждем ответа".

Оргкомитет турнира, в свою очередь, проинформировал ТАСС, что у каждой национальной федерации задолго до старта чемпионата мира была возможность ознакомиться со всеми отелями, которые были выделены под проживание спортсменов. При этом каждая сборная сама выбирала гостиницу из нескольких вариантов по всему городу.

Чемпионат мира в Катаре продлится до 6 октября.