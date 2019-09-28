Гонщик "Феррари" Леклер выиграл третью практику Гран-при России

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако победил в третьей свободной практике на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при России. Соревнования проходят на автодроме в Сочи.

21-летний Леклер преодолел свой лучший круг за 1 минуту 32,733 секунды. Второе время показал его партнер по команде немец Себастьян Феттель (отставание 0,316 секунды), третье - британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+0,396).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 19-м (+3,348), его партнер по команде француз Пьер Гасли показал 11-й результат (+1,183). Квят не сумел завершить практику из-за технической неисправности болида. Ранее команда "Торо Россо" приняла решение заменить силовую установку на болиде Квята, из-за чего российский пилот начнет гонку Гран-при России с конца стартовой решетки.

Квалификация Гран-при России пройдет в субботу (15:00 мск). Гонка состоится в воскресенье (14:10 мск).