Квят не сумел завершить третью практику на Гран-при России из-за проблем с мотором

ТАСС, 28 сентября. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не сумел завершить третью свободную практику на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при России из-за проблем с мотором. Об этом в субботу сообщила пресс-служба "Хонды", моторы которой используют команды.

Ранее в пятницу во время первой практики россиянин также не смог завершить сессию из-за проблем с болидом.

"Мы можем подтвердить, что Даниил остановился из-за проблемы с мотором. Мы подготовим новый [двигатель] Spec 4 PU, чтобы лучше подготовиться к завтрашней гонке", - говорится в заявлении пресс-службы.

Таким образом, Квят пропустит квалификацию этапа в Сочи. Независимо от результатов квалификации, россиянин начнет гонку Гран-при России с конца стартовой решетки из-за замены двигателя.

Победу в третьей практике одержал монегаск Шарль Леклер ("Феррари"), второе место занял немец Себастьян Феттель ("Феррари"), замкнул тройку лучших британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). Россиянин занял 19-е место.

В субботу на Гран-при России в Сочи также пройдет квалификация. Гонка состоится в воскресенье.