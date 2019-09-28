{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по шахматам

Дин Лижэнь сыграет в финале Кубка мира по шахматам с Раджабовым

Финальные партии пройдут с 30 сентября по 3 октября
Дин Лижэнь EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
Описание
Дин Лижэнь
© EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 сентября. /ТАСС/. Китайский шахматист Дин Лижэнь обыграл соотечественника Юй Янъи на тай-брейке полуфинального раунда Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

Обе партии полуфинала завершились вничью, поэтому соперники играли тай-брейк. Шахматисты провели две партии по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход, в первой партии была зафиксирована ничья, во второй - победу одержал Дин Лижэнь.

Благодаря выходу в финал Дин Лижэнь завоевал путевку на турнир претендентов. Победитель соревнования получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

В финале китайский шахматист встретится с азербайджанцем Теймуром Раджабовым, который в полуфинале оказался сильнее француза Максима Вашье-Лаграва. В матче за третье место сыграют Вашье-Лаграв и Юй Янъи.

В финале и матче за третье место пройдут по четыре партии с 30 сентября по 3 октября. При равном счете 4 октября состоится тай-брейк. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.

Теги
Кубок мира по шахматам
Футбол в Испании
Гол Черышева принес "Валенсии" победу над "Атлетиком" в игре чемпионата Испании по футболу
Россиянин забил первый гол в составе испанского клуба в нынешнем сезоне
Читать полностью