"Крылья Советов" обыграли "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0 обыграли "Тамбов" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила на стадионе "Самара-Арена".

В составе победителей отличились Александр Соболев (73-я минута, с пенальти) и Максим Канунников (75). По количеству забитых мячей (8) Соболев сравнялся с возглавляющим гонку бомбардиров форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым. Главный арбитр встречи Сергей Иванов показал во встрече 12 желтых карточек, семь из которых - футболистам "Тамбова". Лучшим игроком матча был признан Соболев, также отметившийся голевой передачей.

Команды встретились между собой в шестой раз, во всех матчах победу одержала самарский клуб. "Крылья Советов" прервали пятиматчевую безвыигрышную серию (две ничьи, три поражения). "Тамбов" потерпел седьмое поражение в чемпионате при двух победах и двух ничьих.

В турнирной таблице "Крылья Советов" поднялись на 10-е место, набрав 11 очков. "Тамбов" занимает последнюю, 16-ю строчку, имея в активе восемь очков. В следующем туре самарская команда сыграет в гостях против "Сочи" 5 октября. В тот же день "Тамбов" встретится в выездном матче с казанским "Рубином".