"Крылья Советов" обыграли "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0 обыграли "Тамбов" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила на стадионе "Самара-Арена".
В составе победителей отличились Александр Соболев (73-я минута, с пенальти) и Максим Канунников (75). По количеству забитых мячей (8) Соболев сравнялся с возглавляющим гонку бомбардиров форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым. Главный арбитр встречи Сергей Иванов показал во встрече 12 желтых карточек, семь из которых - футболистам "Тамбова". Лучшим игроком матча был признан Соболев, также отметившийся голевой передачей.
Команды встретились между собой в шестой раз, во всех матчах победу одержала самарский клуб. "Крылья Советов" прервали пятиматчевую безвыигрышную серию (две ничьи, три поражения). "Тамбов" потерпел седьмое поражение в чемпионате при двух победах и двух ничьих.
В турнирной таблице "Крылья Советов" поднялись на 10-е место, набрав 11 очков. "Тамбов" занимает последнюю, 16-ю строчку, имея в активе восемь очков. В следующем туре самарская команда сыграет в гостях против "Сочи" 5 октября. В тот же день "Тамбов" встретится в выездном матче с казанским "Рубином".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|18-4
|23
|2
|ЦСКА
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|3
|Ростов
|10
|6
|2
|2
|17-14
|20
|4
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|21-12
|20
|5
|Локомотив
|10
|6
|2
|2
|17-10
|20
|6
|Урал
|10
|4
|2
|4
|17-20
|14
|7
|Арсенал
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|8
|Уфа
|10
|4
|2
|4
|11-10
|14
|9
|Спартак
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|10
|Крылья Советов
|11
|3
|2
|6
|15-16
|11
|11
|Рубин
|10
|3
|1
|6
|6-15
|10
|12
|Динамо
|10
|2
|4
|4
|8-9
|10
|13
|Сочи
|10
|2
|3
|5
|8-13
|9
|14
|Ахмат
|10
|2
|3
|5
|7-15
|9
|15
|Оренбург
|10
|2
|2
|6
|13-18
|8
|16
|Тамбов
|11
|2
|2
|7
|9-17
|8