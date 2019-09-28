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Футбол в России

"Крылья Советов" обыграли "Тамбов" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович
© Валерий Матыцин/ТАСС

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" со счетом 2:0 обыграли "Тамбов" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила на стадионе "Самара-Арена".

В составе победителей отличились Александр Соболев (73-я минута, с пенальти) и Максим Канунников (75). По количеству забитых мячей (8) Соболев сравнялся с возглавляющим гонку бомбардиров форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым. Главный арбитр встречи Сергей Иванов показал во встрече 12 желтых карточек, семь из которых - футболистам "Тамбова". Лучшим игроком матча был признан Соболев, также отметившийся голевой передачей.

Команды встретились между собой в шестой раз, во всех матчах победу одержала самарский клуб. "Крылья Советов" прервали пятиматчевую безвыигрышную серию (две ничьи, три поражения). "Тамбов" потерпел седьмое поражение в чемпионате при двух победах и двух ничьих.

В турнирной таблице "Крылья Советов" поднялись на 10-е место, набрав 11 очков. "Тамбов" занимает последнюю, 16-ю строчку, имея в активе восемь очков. В следующем туре самарская команда сыграет в гостях против "Сочи" 5 октября. В тот же день "Тамбов" встретится в выездном матче с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1072118-423
2ЦСКА1071215-822
3Ростов1062217-1420
4Краснодар1062221-1220
5Локомотив1062217-1020
6Урал1042417-2014
7Арсенал1042413-1414
8Уфа1042411-1014
9Спартак1042411-1114
10Крылья Советов1132615-1611
11Рубин103166-1510
12Динамо102448-910
13Сочи102358-139
14Ахмат102357-159
15Оренбург1022613-188
16Тамбов112279-178
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