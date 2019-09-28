Гол Черышева принес "Валенсии" победу над "Атлетиком" в игре чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 28 сентября. "Валенсия" со счетом 1:0 победила "Атлетик" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Гол забил российский футболист Денис Черышев (27-я минута). Этот забитый мяч стал для 28-летнего россиянина первым в составе испанской команды в текущем сезоне.

Черышев вернулся в "Валенсию" из "Вильярреала" 1 июля этого года, за это время россиянин провел в составе испанского клуба четвертый матч в чемпионате страны, на его счету теперь один мяч и одна результативная передача.

"Атлетик" потерпел первое поражение в текущем сезоне, на счету у команды также три победы и три ничьи. "Валенсия" не проигрывает третий матч подряд, ранее клуб дважды сыграл вничью, последнее поражение команда потерпела 14 сентября от "Барселоны" (2:5).

В турнирной таблице чемпионата "Валенсия" поднялась на девятое место, в активе команды девять очков, "Атлетик" идет четвертым, набрав 12 баллов. В следующем туре "Валенсия" примет "Алавес" 5 октября, "Атлетик" днем позднее в гостях сыграет с "Сельтой".