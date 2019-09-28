Трофимова считает неуважительным отношение IAAF к марафонцам на чемпионате мира в Дохе

ДОХА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) при организации чемпионата мира в Дохе повела себя неуважительно по отношению к марафонцам, поскольку не учла, в каких тяжелых погодных условиях им придется выступать. Такое мнение ТАСС высказала россиянка Сардана Трофимова, принимавшая участие в забеге.

Женский марафон стал первым медальным соревнованием на чемпионате мира в Дохе, старт забегу был дан в пятницу за минуту до полуночи. Несмотря на ночное время, спортсменки бежали при температуре воздуха 33 градуса и влажности 70%.

"Согласна с мнением, что это просто неуважение к спортсменам. Считаю, что организаторы вообще не подумали про марафонцев. Они же должны были знать, какая температура тут бывает в это время года. Не знаю, почему IAAF решили провести здесь такие соревнования", - сказала Трофимова.

Из 68 стартовавших в женском марафоне участников финиша достигли только 40, россиянка стала 22-й. "Было жестко, такого марафона в моей жизни еще не было, да даже тренироваться в таких условиях не приходилось. Духота такая, что дышать вообще нечем было, пар словно в бане. Видимость - 400 метров. После пяти километров передо мной уже словно "стена" возникла, мне стало страшно, что я вообще не добегу", - рассказала она.

"На десятом километре я увидела, что девочка лежит на асфальте без сознания. Сегодня уже успела пообщаться с теми, кто бежал, они тоже в шоке от этого марафона", - подчеркнула 31-летняя Трофимова, для которой этот чемпионат мира стал первым в карьере.

Спортсменка отметила, что по причине сложных погодных условий ей не удалось выполнить олимпийский норматив, хотя ее готовность к старту позволяла рассчитывать на это. Основная часть соревнований на чемпионате мира проходит на стадионе, оборудованном кондиционерами. За его пределами разыгрываются медали в марафоне и спортивной ходьбе.