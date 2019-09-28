Продление контракта на проведение Гран-при России будет обсуждаться через два-три года

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Вопрос продления соглашения на проведение в России этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" будет обсуждаться через два-три года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Действующий контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года.

"Сейчас боюсь загадывать. О продлении контракта будем говорить через два-три года", - сказал Козак.

Вице-премьер также сообщил, что на Гран-при России 2019 года продано 37 тысяч билетов, а выручка от продажи билетов по сравнению с прошлым годом увеличилась на 15 процентов.

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года.