Тютюнина и Шустицкий стали вторыми на этапе юниорского Гран-при в танцах на льду

ТАСС, 28 сентября. Россияне Софья Тютюнина и Александр Шустицкий заняли второе место в соревнованиях танцевальных пар на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Загребе.

Россияне получили за ритмический и произвольный танцы 154,39 балла. Победу одержали представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия (169,22), замкнули тройку призеров канадцы Эмми Бронсард и Айса Буарагия (149,97). Россияне Светлана Лизунова и Александр Вахнов заняли восьмое место (141,39).

Тютюнина и Шустицкий в нынешнем сезоне выступали на этапе в Риге (Латвия), где заняли третье место.

Этап Гран-при в Хорватии завершится в субботу позднее произвольной программой у юниорок.