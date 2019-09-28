Тренер: у сборной РФ хороший состав для выступления на женском ЧМ по боксу в Улан-Удэ

ТАСС, 28 сентября. Женская сборная России по боксу обладает хорошим составом для выступления на чемпионате мира в Улан-Удэ в сравнении с конкурентами и будет стремиться показать максимальный результат. Об этом заявил главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Ранее в субботу Шидловский сообщил ТАСС состав национальной команды России, в который вошли Екатерина Пальцева (до 48 кг), Лилия Аетбаева (до 51 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57), Наталья Шадрина (до 60 кг), Екатерина Дынник (до 64 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Галина Головченко (до 75 кг), Земфира Магомедалиева (до 81 кг) и Кристина Ткачева (свыше 81 кг).

"Все сильнейшие вошли в состав сборной России. Это те спортсменки, которые зарекомендовали себя на таких турнирах, как чемпионаты России и Европы, Европейские игры, первенство Европы среди спортсменок до 22 лет", - сказал Шидловский.

"Я доволен готовностью команды, а сейчас уже пошла индивидуальная работа. Перед сборной России стоит задача выступить хорошо - ведь выступаем все-таки дома. Если говорить про медальный план, то загадывать - неблагодарное дело. Мы будем стараться показать максимальный результат, но не будем забывать, что в Улан-Удэ все приедут сильнейшими составами, при этом скажу, что сборная у нас хорошая", - добавил специалист.

Чемпионат мира по боксу пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября, будет разыграно 10 комплектов наград. Всего на чемпионате мира выступят 809 спортсменок из 75 стран.