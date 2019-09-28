Гендиректор ФК "Тамбов" считает назначение пенальти ключевым в матче с "Крыльями Советов"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Назначение пенальти в ворота футбольного клуба "Тамбов" во втором тайме матча 11-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" стало ключевым моментом встречи. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор тамбовчан Павел Худяков.

"Тамбов" в субботу на выезде потерпел поражение от самарских "Крыльев Советов" со счетом 0:2. Первый из мячей забил нападающий самарцев Александр Соболев, реализовавший пенальти, который был назначен после падения Максима Канунникова в штрафной площади гостей.

"В моменте с пенальти надо посмотреть повтор, - сказал Худяков. - Это был решающий момент. Игра, в принципе, была равная - да, "Крылья" во втором тайме поддавливали, но ничего особо не создавали. Нужно посмотреть еще раз этот момент, после чего будут комментарии".

Для дебютанта Российской премьер-лиги это поражение стало седьмым в одиннадцати матчах. В четырех оставшихся встречах "Тамбов" под руководством главного тренера Александра Григоряна одержал две победы и два раза сыграл вничью.

"Мы идем дальше. Пока ничего предпринимать не будем", - отметил гендиректор клуба, отвечая на вопрос о перспективах дальнейшей работы тренерского штаба "Тамбова".

После 11 туров "Тамбов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. В 12-м туре команда на выезде сыграет с казанским "Рубином". Встреча состоится 5 октября, начало - 16:30 мск.