Шашков: победа сняла психологический груз с футболистов "Крыльев Советов"

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты самарских "Крыльев Советов" почувствовали психологическое облегчение после победы в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова". Таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

В субботу "Крылья Советов" обыграли "Тамбов" со счетом 2:0. Перед этой игрой подопечные Миодрага Божовича занимали последнее место в турнирной таблице РПЛ, потерпев шесть поражений в десяти турах. Также "Крылья Советов" завершили выступление в Олимп - Кубке России, уступив в среду на выезде московскому "Торпедо" (0:2) в 1/16 финала.

"Три очка нужны были обеим командам, но мы заслуженно победили, имели полное преимущество, - сказал Шашков. - Позиция Божовича в клубе никак не зависела от матча с "Тамбовом". Для команды, конечно, эта победа станет психологическим облегчением. Нам нужны очки, голы, победы, всегда чуть-чуть не хватало для этого".

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев забил мяч и сделал голевую передачу в игре с "Тамбовом". Футболист вместе со своим коллегой по амплуа из "Ростова" Эльдором Шомуродовым возглавляет таблицу бомбардиров РПЛ сезона-2019/20 с 8 забитыми мячами.

"Не могу не отметить Соболева сегодня. Болельщики переживали за него, особенно после того, как он не забил пенальти в ворота "Краснодара" (в игре девятого тура, которая завершилась победой "Краснодара" со счетом 4:2 - прим. ТАСС). Но парень уверен в себе, я это вижу, так что болельщикам не стоит переживать", - заключил Шашков.

"Крылья Советов" поднялись на 10-е место, набрав 11 очков, "Тамбов" опустился на последнюю строчку, имея в активе 8 очков.