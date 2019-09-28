Эксперт: арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота "Тамбова" в пользу "Крыльев Советов"

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный арбитр встречи 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и "Тамбовом" Сергей Иванов не должен был назначать 11-метровый удар в ворота гостей. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

"Крылья Советов" одержали домашнюю победу над "Тамбовом" в субботу со счетом 2:0. Первый гол был забит на 73-й минуте с пенальти, который реализовал нападающий Александр Соболев.

"Пенальти там никакого не было. Игрок "Тамбова" не замахивался, не бил в ногу игрока "Крыльев Советов" и соответственно правил не нарушал. Там скорее было нарушение со стороны нападающего самарцев", - сказал Бартфельд.

В турнирной таблице "Крылья Советов" поднялись на 10-е место, набрав 11 очков. "Тамбов" занимает последнюю, 16-ю строчку, имея в активе восемь очков.