Квят рассчитывает побороться за очки в гонке Гран-при России

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят рассчитывает заработать очки в воскресной гонке Гран-при России. Об этом он рассказал журналистам.

Квят не принял участия в квалификации, поскольку команда не успевала заменить мотор на его болиде после того, как тот отказал в третьей практике. Россиянин начнет гонку с конца стартовой решетки.

"Несмотря на все проблемы, по-прежнему считаю, что мы можем провести хорошую гонку. Уверен, что мы можем побороться за очки, - сказал Квят. - Такие вещи [поломки] часто случаются, в любом случае самый главный день - это воскресенье".

Гонка Гран-при России пройдет в воскресенье, начало - 14:10 мск.