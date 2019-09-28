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Сборные по футболу

Российские футболистки вышли в элитный раунд отбора юниорского ЧЕ с первого места в группе

Сборная России победила датчанок в заключительном матче первого отборочного раунда

ТАСС, 28 сентября. Россиянки переиграли датчанок со счетом 4:3 в заключительном матче первого группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года среди игроков не старше 17 лет.

В составе россиянок забитыми мячами отметились Наталья Трофимова (28-я минута), Алана Чочиева (48), Ника Белова (84) и Елизавета Семенова (90).

Россиянки одержали три победы в трех матчах и заняли первое место в группе, заранее обеспечив себе выход в элитный раунд квалификации. Ранее российская команда разгромила команды Северной Македонии (5:0) и Уэльса (3:0), оба матча прошли в сентябре.

Жеребьевка элитного раунда квалификации состоится 22 ноября в швейцарском Ньоне, 28 команд будут разделены на семь групп, победитель каждой группы выйдет в финальную часть турнира. Чемпионат Европы пройдет с 9 по 22 мая в Швеции, команда хозяев автоматически получила путевку в финальный раунд.

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