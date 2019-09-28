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ММА

Бойцы Туменов и Ушуков проведут поединок за титул чемпиона ACA

Бой состоится 29 ноября в Алма-Ате
Беслан Ушуков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Беслан Ушуков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Альберт Туменов проведет поединок за титул чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) в полусредней весовой категории против соотечественника Беслана Ушукова. Об этом журналистам сообщил президент ACA Алексей Яценко.

"Туменов 29 ноября проведет бой с Ушуковым на турнире в Алма-Ате", - сказал функционер.

Туменов в апреле нынешнего года решением судей победил соотечественника Мурада Абдулаева. Всего на его счету 21 победа и четыре поражения.

На счету Ушукова 17 побед и три поражения.

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