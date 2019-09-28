Павел Мамаев подписал контракт с ФК "Ростов"

Футболист был представлен болельщикам после матча 11-го тура чемпионата России "Ростов" - "Динамо" (3:0) . Контракт с 31-летним игроком рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Заявить футболиста для участия в матчах Российской премьер-лиги "Ростов" сможет только после зимней паузы в чемпионате России, когда откроется новый период дозаявок. Мамаев будет выступать за команду под 10-м номером.

17 сентября Мамаев вышел на свободу из колонии по УДО. В октябре 2018 года Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а братьев Кокориных - на год и шесть месяцев.

Последним клубом Мамаева был "Краснодар", за который полузащитник выступал с июля 2013 года по октябрь 2018-го. За это время он принял участие в 146 матчах в разных турнирах, забив 35 мячей и сделав 30 голевых передач. 20 сентября "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым, рассчитанный до конца 2019 года. Также футболист выступал за московские "Торпедо" и ЦСКА.