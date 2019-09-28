Де Врис досрочно выиграл общий зачет "Формулы-2", победив в первой гонке этапа в Сочи

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Голландский пилот команды ART Ник де Врис одержал победу в первой гонке этапа "Формулы-2" в России. Соревнования проходят в Сочи.

24-летний голландец преодолел дистанцию за 54 минуты 12,087 секунды. Вторым финишировал канадский гонщик DAMS Николас Латифи (+4,918), третьим - швейцарский пилот команды Carlin Луи Делетраз (+5,995). Лучший из россиян Никита Мазепин (ART) стал восьмым (+28,572), Матевос Исаакян (Sauber Junior Team) финишировал на 18-м месте (отставание более одного круга).

Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера немец Мик Шумахер (PREMA Racing) и россиянин Артем Маркелов (BWT Arden), который до конца сезона заменил погибшего французского пилота команды BWT Arden Антуана Юбера, не сумели финишировать в гонке.

Де Врис одержал досрочную победу в общем зачете "Формулы-2", став недосягаемым до Латифи за три гонки до конца чемпионата.

Вторая гонка этапа в Сочи пройдет в воскресенье.