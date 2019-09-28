"Хетафе" проиграл "Барселоне" перед матчем с "Краснодаром" в Лиге Европы

ТАСС, 28 сентября. Футболисты "Хетафе" со счетом 0:2 уступили "Барселоне" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в присутствии 15 135 зрителей.

Голами в матче отметились Луис Суарес (41) и Хуниор Фирпо (49), для которого забитый мяч стал первым в составе "Барселоны". На 82-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Барселоны" Клеман Лангле.

После семи туров "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 13 очков после семи матчей. "Хетафе" идет 11-м, имея в активе семь очков после семи встреч. Лидирует мадридский "Реал", в активе которого 14 очков после шести игр. Позднее в субботу подопечные Зинедина Зидана проведут матч в гостях против "Атлетико".

В следующем туре 6 октября "Барселона" на домашнем поле примет "Севилью", а 2 октября дома встретится с итальянским "Интером" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. "Хетафе" 3 октября на выезде сыграет с российским "Краснодаром" в матче второго тура группового раунда Лиги Европы, а 6 октября на домашнем поле сыграет с "Леганесом".