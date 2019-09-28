Соперник ФК "Зенит" в Лиге чемпионов "Лейпциг" проиграл "Шальке" в чемпионате Германии

ТАСС, 28 сентября. Футбольный клуб "Лейпциг" потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Германии, уступив дома "Шальке" со счетом 1:3.

В составе "Шальке" отличились Салиф Сане (29-я минута), Амин Харит (43) и Рабби Матондо (58), гол у "Лейпцига" забил Эмиль Форсберг (83). "Лейпциг" является соперником "Зенита" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Мюнхенская "Бавария" на выезде переиграла "Падерборн" со счетом 3:2 и после шести туров возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии с 14 очками. У "Лейпцига", "Шальке", "Боруссии" (Мёнхенгладбах) и "Байера", который в гостях разгромил "Аугсбург" (3:0), по 13 очков. "Байер" является соперником "Локомотива" в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Зенит" в гостях сыграет с "Лейпцигом" в третьем туре Лиги чемпионов, встреча состоится 23 октября. "Локомотив" примет "Байер" в пятом туре Лиги чемпионов, матч пройдет 26 ноября.