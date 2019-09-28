Карпин рассказал о состоянии новичка "Ростова" Мамаева

"Мамаев чувствует себя физически очень хорошо, с головой тоже все в порядке. Ощущения только положительные", - сказал Карпин после матча с московским "Динамо" в эфире телеканала "Матч Премьер".

Мамаев подписал с "Ростовом" двухлетний контракт, в субботу он был представлен болельщикам после матча 11-го тура чемпионата России "Ростов" - "Динамо" (3:0). Заявить футболиста для участия в матчах Российской премьер-лиги "Ростов" сможет только после зимней паузы в чемпионате.

"Павел Мамаев - футболист уровня сборной России. Все, что произошло с ним за последний год, уже в прошлом. Думаю, он за это время многое понял для себя", - сказал Карпин пресс-службе "Ростова".

"В "Ростове" он может реанимировать свою карьеру и помочь нам, все будет зависеть от него самого. Вместе с руководством клуба мы общались с Павлом и довольны его настроем. Вижу Павла на любой позиции в центре поля, все покажет время", - добавил главный тренер.

17 сентября Мамаев вышел на свободу из колонии по УДО. Его последним клубом был "Краснодар", за который полузащитник выступал с июля 2013 года по октябрь 2018-го. 20 сентября "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым, рассчитанный до конца 2019 года. Также футболист выступал за московские "Торпедо" и ЦСКА.