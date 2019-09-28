Худяков: допинговые скандалы убивают интерес к легкой атлетике в России

ДОХА, 28 сентября. /ТАСС/. Продолжающиеся уже четыре года разбирательства сильно мешают развитию легкой атлетики в России. Такое мнение журналистам высказал метатель диска Алексей Худяков, который в субботу не смог преодолеть квалификацию на чемпионате мира в Дохе.

Российские легкоатлеты по причине дисквалификации национальной федерации, которая длится уже четыре года, на международных соревнованиях выступают в нейтральном статусе.

"Спад заметен, - сказал Худяков. - Родители видят все эти скандалы с допингом и не хотят отдавать детей в легкую атлетику, потому что они сомневаются в этом виде спорта. Когда нас допустят к выступлениям в соревнованиях под флагом, то сомнения уйдут и ситуация станет намного лучше. Но когда это случится, никто не знает, просто надеемся и ждем".

"Хочется уже выступать под флагом. А то некоторые в России даже не понимают, что такое ANA (Authorised Neutral Athletes - "разрешенные нейтральные атлеты" - прим. ТАСС). Когда же есть флаг, то и зрителей больше - люди смотрят и узнают. Перед чемпионатом мира была надежда, все ждали, но, увы, опять продлили отстранение", - добавил он.

24-летний россиянин в квалификации показал 24-й результат (61,27 м), в финал вышли 12 лучших спортсменов. "Пока не получается справляться с эмоциями. В России я привык метать на 62-63 метра и всегда быть в лидерах, а тут каждый по 63 м кладет. Пытаешься собраться, но не получается так, как хочется", - отметил дебютант чемпионата мира.

"Хочется на мировой арене встать на пьедестал, не хочется ограничиваться успехами в России. Хочется мир посмотреть, сделать так, чтобы страна тобой гордилась. Как говорят: наверное, круто сидеть в кресле правителя, но еще круче чувствовать в себе победителя", - добавил атлет.