СКА одержал домашнюю победу над московским "Динамо" в матче КХЛ

ТАСС, 28 сентября. Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе победителей шайбы забросили Йори Лехтеря (15-я и 57-я минуты), Евгений Кетов (23) и Сергей Плотников (49). У проигравших отличился Андре Петерссон (34).

Петербургский клуб одержал шестую победу подряд в очных матчах с "Динамо", в последний раз москвичи побеждали в январе 2018 года (3:2 ОТ). СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков после 12 матчей. "Динамо" идет пятым на Западе, имея в активе 13 очков после 11 встреч.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с рижским "Динамо", а подопечные Владимира Крикунова на домашней площадке примут хельсинкский "Йокерит". Обе встречи пройдут 30 сентября.

В другом матче казанский "Ак Барс" дома разгромил пекинский "Куньлунь" (5:0). Одну из шайб забросил форвард Данис Зарипов, установив клубный рекорд по набранным очкам в КХЛ. В активе 38-летнего хоккеиста теперь 326 (147 шайб + 179 передач) очков в 391 матче за "Ак Барс".

В других матчах игрового дня "Йокерит" дома обыграл екатеринбургский "Автомобилист" (4:2), а хабаровский "Амур" дома победил новосибирскую "Сибирь" (3:0).