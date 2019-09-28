"Спартак" на выезде обыграл по буллитам "Авангард" в матче КХЛ

В составе "Спартака" отличились Александр Хохлачев (8-я минута), Каспарс Даугавиньш (46) и Патрик Херсли (51). Победный буллит реализовал Даугавиньш. У "Авангарда" заброшенными шайбами отличились Максим Чудинов (26), Роб Клинкхаммер (39) и Вячеслав Войнов (45). Войнов набирает очки в четвертом матче подряд, на его счету семь баллов (пять шайб + две результативные передачи).

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" на выезде переиграл омский "Авангард" по буллитам со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Спартак" прервал серию из трех поражений в очных встречах с "Авангардом". Москвичи одержали третью победу в последних четырех матчах чемпионата КХЛ, омичи прервали серию из двух побед.

"Спартак" располагается на шестом месте в Западной конференции, набрав 13 очков после 13 встреч. "Авангард" занимает четвертую строчку в Восточной конференции, имея в активе 14 очков после 10 встреч. Команды встретились во второй раз в текущем чемпионате, в первой встрече сильнее в овертайме оказался "Авангард" (3:2).

В понедельник "Авангард" примет "Металлург", во вторник "Спартак" встретится с московским ЦСКА.

Подмосковный "Витязь" в серии буллитов победил магнитогорский "Металлург" (3:2) и установил новую рекордную серию побед в истории клуба в КХЛ (9). Нижнекамский "Нефтехимик" дома переиграл по буллитам минское "Динамо" (5:4), череповецкая "Северсталь" на своем льду оказалась сильнее уфимского "Салавата Юлаева" (4:3).