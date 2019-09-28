Мария Шарапова не сыграет на "ВТБ Кубке Кремля" 2019 года

ТАСС, 28 сентября. Российская теннисистка Мария Шарапова не примет участия в турнире "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет в Москве. Об этом спортсменка сообщила в сториз в Instagram.

На вопрос подписчика об участии в турнире в этом году, Шарапова ответила отрицательно, заявив, что сыграет на соревновании в Люксембурге.