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WTA

Мария Шарапова не сыграет на "ВТБ Кубке Кремля" 2019 года

Вместо московского турнира россиянка выступит в Люксембурге
Мария Шарапова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Мария Шарапова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 28 сентября. Российская теннисистка Мария Шарапова не примет участия в турнире "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет в Москве. Об этом спортсменка сообщила в сториз в Instagram.

На вопрос подписчика об участии в турнире в этом году, Шарапова ответила отрицательно, заявив, что сыграет на соревновании в Люксембурге.

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Турнир в Люксембурге пройдет с 14 по 20 октября, "ВТБ Кубок Кремля" - с 12 по 20 октября.

Также теннисистка выразила сомнения по поводу участия в турнире, который пройдет в австрийском Линце. "Я еще не уверена, что смогу играть в Линце. Только начала работать над подачей", - говорится в сообщении.

На данный момент Шарапова занимает 138-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей 36 турниров WTA. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон.

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