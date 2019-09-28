Мария Шарапова не сыграет на "ВТБ Кубке Кремля" 2019 года

ТАСС, 28 сентября. Российская теннисистка Мария Шарапова не примет участия в турнире "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет в Москве. Об этом спортсменка сообщила в сториз в Instagram.
На вопрос подписчика об участии в турнире в этом году, Шарапова ответила отрицательно, заявив, что сыграет на соревновании в Люксембурге.
Турнир в Люксембурге пройдет с 14 по 20 октября, "ВТБ Кубок Кремля" - с 12 по 20 октября.
Также теннисистка выразила сомнения по поводу участия в турнире, который пройдет в австрийском Линце. "Я еще не уверена, что смогу играть в Линце. Только начала работать над подачей", - говорится в сообщении.
На данный момент Шарапова занимает 138-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей 36 турниров WTA. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон.