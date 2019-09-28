Олимпийский чемпион Лавиллени не сумел выйти в финал ЧМ по легкой атлетике

ДОХА, 28 сентября. /ТАСС/. Француз Рено Лавиллени не смог выйти в финал чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом. Соревнования проходят в Дохе.

33-летний Лавиллени преодолел планку на высоте 5,60 м, но не сумел покорить высоту 5,70 м, потратив все три попытки. Квалификационным нормативом является высота 5,75 м, такой результат сумели показать восемь из 12 спортсменов, вышедших в финал. Россияне в этой дисциплине участия в чемпионате мира не принимают.

Француз владеет рекордом мира в помещении (6,16 м), является победителем Олимпийских игр 2012 года и серебряным призером Олимпиады 2016 года, серебряным и четырехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, трехкратным победителем мировых первенств в помещении, четырехкратным победителем чемпионатов Европы в помещении.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.