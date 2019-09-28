Знарок: хоккеисты "Спартака" показали достойную игру в матче против "Авангарда"

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" показал достойную игру в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда". Таким мнением с журналистами поделился главный тренер красно-белых Олег Знарок.

"Спартак" на выезде обыграл по буллитам "Авангард" в матче КХЛ

В субботу "Спартак" на выезде обыграл "Авангард" по буллитам со счетом 4:3.

"Сложная для нас игра, пришлось вытаскивать с 1:3, во втором периоде мы не очень хорошо играли, там пошли удаления, мы потеряли темп, нас немного поджали после удалений, а так - спасибо ребятам, что все-таки вытащили, сыграли достойно с такой командой, как Омск", - сказал Знарок.

Голом отметился защитник "Спартака" Патрик Херсли. "Он здорово попал, думаю, он сбросит с себя нервозность", - отметил тренер.

"Спартак" располагается на шестом месте в Западной конференции, набрав 13 очков после 13 встреч. Во вторник столичная команда встретится с ЦСКА.