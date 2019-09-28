Смолов: календарь РПЛ составлен под "Зенит", "Локомотив" играет то утром, то вечером

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов заявил, что календарь Российской премьер-лиги (РПЛ) составлен под петербургский "Зенит". Об этом игрок сказал в эфире телеканала "Матч Премьер".

В начале первого тайма матча 11-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Зенитом" Смолов забил гол, который затем был отменен после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Михаилом Вилковым. На игре работает система видеоассистента рефери (VAR), за которую отвечают Алексей Сухой и Сергей Карасев.

"Как только судья показал, что пойдет смотреть повтор, я сказал Рифату Жемалетдинову, что гол не засчитают, - сказал Смолов. - Еще бы против "Зенита" нам засчитали гол. В принципе можно второе место разыгрывать, я думаю, первое им отдавать. Календарь составлен под "Зенит", мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера, то опять в 11 утра, неприятно, когда не засчитывают гол твоей команде".

Встреча проходит в Москве "РЖД-Арене".