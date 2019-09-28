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КХЛ

Тренер ХК "Авангард" Хартли доволен игрой команды, несмотря на поражение от "Спартака"

Он считает, что команда находится на правильном пути, качество взаимодействий игроков повышается

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 сентября. /ТАСС/. Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Спартаком" показала, что омский "Авангард" находится на правильном пути. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.

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В субботу "Авангард" по буллитам уступил "Спартаку" со счетом 3:4.

"Игра во многом напоминала ту встречу, которую мы проводили в Москве (в первой встрече сильнее в овертайме оказался "Авангард" со счетом 3:2 - прим. ТАСС), очень интересная игра достойных соперников. Нужно отдать должное сопернику, который сравнял счет и выиграл по буллитам. Сложно винить наших игроков во второй и третьей пропущенных шайбах, там противник действительно хорошо поработал и сделал то, что должен был. Если говорить об овертайме, это как подбрасывание монетки, никогда не знаешь, к чему это приведет, соперник был сильнее в буллитах, но я доволен своими ребятами", - отметил Хартли.

"Приход [нападающего] Роба Клинкхаммера, конечно, помог нам, взаимопонимание все лучше и лучше, игроки лучше читают игру, лучше принимают решения, хорошо взаимодействуют и двигают шайбу, грамотная временная координация. Думаю, мы на правильном пути и идем в нужном направлении", - добавил специалист.

"Авангард" занимает четвертую строчку в Восточной конференции, имея в активе 14 очков после 10 встреч. В понедельник "Авангард" в Балашихе примет магнитогорский "Металлург".

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